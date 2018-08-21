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«Меридиан» приглашает принять участие в благотворительной акции
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«Меридиан» приглашает принять участие в благотворительной акции 

Обручевский меридиан 4 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
По мнению организаторов мероприятия, творить добро может каждый.
Благотворительная акция «Семья помогает семье» начнется 23 августа в 12:00 на открытой площадке перед центром. «Давайте вместе поможем подготовится к новому учебному году детям из малообеспеченных семей. Мы будем принимать одежду и обувь, письменные принадлежности, книги, развивающие игры и другие вещи. Участников акции ждут мастер-классы, интерактивные игры и концертная программа», — говорится на странице центра. Подробности: http://www.meridiancentre.ru/meropriyatiya/semya-pomogaet-seme-gotovimsya-k-shkole-_3737/.
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