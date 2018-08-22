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В Барнауле пройдет акция по сбору вторсырья и вещей для нуждающихся
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В Барнауле пройдет акция по сбору вторсырья и вещей для нуждающихся 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители Барнаула смогут сдать сырье на переработку, а также пожертвовать ненужные вещи для нуждающихся. 25 августа состоится акция «Разделяя, сохраняю».
Вещи и вторсырье будут принимать на парковке Агропарка (ранее магазин «Прораб») с 13:00 до 16:00 часов. Также с 16 по 23 августа можно оставить заявку на экотакси.
Можно будет сдать пластик с маркировкой 1,2,4,5 и 6 (только прозрачные контейнеры, прозрачные крышки от контейнеров для суши и тортов), металл, макулатуру, стекло, градусники, энергосберегающие лампы, картриджи для фильтров-кувшинов, съемные элементы проточных водоочистителей серий «Кристалл» (ТМ «Аквафор») и «Эксперт» (ТМ «Барьер»), вещи для нуждающихся, в том числе книги, посуду, сломанную бытовую технику, пластиковые и металлические крышки, полипропиленовые мешки в хорошем состоянии (для Всемирной уборки «Сделаем!», журналы для одопечных фонда «Старость в радость».
Одежду передадут в благотворительный фонд «Вдохновение», он помогает семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию после пожара, лишения работы и т.п. Принимаются только чистые, целые вещи в хорошем состоянии.
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