17 ноября 2018 года пройдет научно-практическая конференция «Дерматологические чтения в педиатрии»

Научная программа конференции будет включать выступления ведущих российских специалистов в области дерматологии детского возраста.

На мероприятии будет вестись обсуждение современных подходов к диагностике, лечению и профилактике хронических дерматозов у детей, в ходе конференции была предусмотрена демонстрация редких клинических случаев и практические занятия с клиническим разбором пациентов.