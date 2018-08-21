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17 ноября 2018 года пройдет научно-практическая конференция «Дерматологические чтения в педиатрии»
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17 ноября 2018 года пройдет научно-практическая конференция «Дерматологические чтения в педиатрии» 

Вестник района Гагаринский 4 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Научная программа конференции будет включать выступления ведущих российских специалистов в области дерматологии детского возраста.
На мероприятии будет вестись обсуждение современных подходов к диагностике, лечению и профилактике хронических дерматозов у детей, в ходе конференции была предусмотрена демонстрация редких клинических случаев и практические занятия с клиническим разбором пациентов.
Мероприятие будет проходить по адресу: Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1. Вход свободный.
Вестник района Гагаринский: последние новости
Роддом № 25 отметил свое 60-летие «Институт здоровья детей» Минздрава России, 17 августа 2018 года, будет проводить мастер-класс 23 августа спектакль «Безымянная звезда» будет проходить в театре под руководством Армена Джигарханяна
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