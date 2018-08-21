17 ноября 2018 года пройдет научно-практическая конференция «Дерматологические чтения в педиатрии» 

Научная программа конференции будет включать выступления ведущих российских специалистов в области дерматологии детского возраста.
На мероприятии будет вестись обсуждение современных подходов к диагностике, лечению и профилактике хронических дерматозов у детей, в ходе конференции была предусмотрена демонстрация редких клинических случаев и практические занятия с клиническим разбором пациентов.
Мероприятие будет проходить по адресу: Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1. Вход свободный.