Челябинский детсад незаконно заставляли оплачивать капремонт

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск прокурора и признал незаконным решение Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска о возложение на детский сад №40 обязанности по проведению капитального ремонта, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

При осуществлении прокурорского надзора были установлены грубые нарушения действующего законодательства, допущенные при заключении договора КУИЗО с МАДОУ «Детский сад № 40» о закреплении имущества на праве оперативного управления. В нарушение требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об автономных учреждениях» отдельными пунктами договора на детское образовательное учреждение возлагалась обязанность по проведению капитального ремонта здания детского сада за счет собственных средств, то есть средств, взимаемых с родителей воспитанников.

Возложение на дошкольное муниципальное учреждение такой обязанности не отвечает основным принципам правового регулирования образовательной деятельности и создает предпосылки для нарушения положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Закон прямо запрещает включать расходы на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций в родительскую плату за присмотр и уход за детьми.