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В России создали реестр добросовестных организаций, оказывающих услуги особым детям
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В России создали реестр добросовестных организаций, оказывающих услуги особым детям 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства создала реестр добросовестных организаций, оказывающих услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказала ТАСС первый заместитель председателя комиссии ОП РФ Юлия Зимова.
"В России создан реестр добросовестных организаций, оказывающих услуги особым детям. Интерактивная база данных разработана в рамках проекта «Карта возможностей особого ребенка», инициированного Общественной палатой РФ", — сказала Зимова.
Она отметила, что сейчас на сайте, который запущен в тестовом режиме, доступна информация об образовательных и досуговых учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. «В настоящее время на сайте проекта уже отобраны проверенные организации, специализирующиеся на детях с особенностями», — пояснила Зимова.
"С помощью интерактивного рубрикатора после введения физического адреса потенциального пользователя услуги возможно обнаружить названия близлежащих учреждений, спектр их деятельности", — рассказала член ОП РФ.
По ее словам, в базе данных, которая постоянно обновляется, представлена информация об учреждениях из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Тамбова, Воронежа, Самары, Уфы, Оренбурга, Казани и других городов. «Для нас сейчас очень важно, чтобы портал стал реальным рабочим инструментом для успешного поиска специальных учреждений для особенных детей, чтобы учреждения из регионов присылали о себе информацию для максимального доведения до целевой аудитории», — заключила Зимова.
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