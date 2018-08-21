В России создали реестр добросовестных организаций, оказывающих услуги особым детям

МОСКВА, 21 августа. / ТАСС /. Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства создала реестр добросовестных организаций, оказывающих услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказала ТАСС первый заместитель председателя комиссии ОП РФ Юлия Зимова

"В России создан реестр добросовестных организаций, оказывающих услуги особым детям. Интерактивная база данных разработана в рамках проекта «Карта возможностей особого ребенка», инициированного Общественной палатой РФ ", — сказала Зимова.

Она отметила, что сейчас на сайте, который запущен в тестовом режиме, доступна информация об образовательных и досуговых учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья. «В настоящее время на сайте проекта уже отобраны проверенные организации, специализирующиеся на детях с особенностями», — пояснила Зимова.

"С помощью интерактивного рубрикатора после введения физического адреса потенциального пользователя услуги возможно обнаружить названия близлежащих учреждений, спектр их деятельности", — рассказала член ОП РФ.

По ее словам, в базе данных, которая постоянно обновляется, представлена информация об учреждениях из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Томска, Тамбова, Воронежа, Самары, Уфы, Оренбурга, Казани и других городов. «Для нас сейчас очень важно, чтобы портал стал реальным рабочим инструментом для успешного поиска специальных учреждений для особенных детей, чтобы учреждения из регионов присылали о себе информацию для максимального доведения до целевой аудитории», — заключила Зимова.