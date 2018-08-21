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Деятельность 48 учреждений детского отдыха приостановили после проверок
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Деятельность 48 учреждений детского отдыха приостановили после проверок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора провели более 28 тысяч проверок учреждений детского отдыха, приостановлена деятельность 48 из них, выписаны штрафы на сумму более 130 миллионов рублей.
Проверки проходили в детских оздоровительных учреждениях в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
"По всем фактам выявленных нарушений Роспотребнадзором приняты меры административного воздействия, наложено административных штрафов на сумму более 131 миллиона рублей, приостановлена деятельность 48 учреждений, отстранено от работы более 1,1 тысячи сотрудников детских лагерей", — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Отмечается, что специалистами были собраны и исследованы около 127 тысяч проб пищевых продуктов и готовых блюд. Специалисты изъяли около 26 тонн продукции. Кроме того, было исследовано более 58 тысяч проб питьевой воды, а также более 57 тысяч проб воды бассейнов и открытых водоемов.
"По данным территориальных органов Роспотребнадзора, в рамках третьей оздоровительной смены на базе 43 тысяч учреждений детского отдыха отдохнуло порядка 4,4 миллиона детей, в том числе более 293 тысяч детей отдохнули на морских побережьях", — отмечается в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что у 93% детей в 79 субъектах РФ отмечен выраженный оздоровительный эффект.
"Деятельность всех оздоровительных организаций, начавших работу без санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора, приостановлена. Ситуация остается на постоянном контроле", — говорится в сообщении.
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