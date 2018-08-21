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В Волгограде музей Машкова проведет детский праздник
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В Волгограде музей Машкова проведет детский праздник 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Детский праздник «Слышать музыку природы» пройдет 26 августа в выставочном зале музея ИЗО, расположенного на улице Чуйкова в Волгограде.
Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, мероприятие будет посвящено творчеству Исаака Левитана. Детям покажут познавательные фото— и видеоматериалы и проведут для них викторины, а также мастер-класс по созданию пейзажа в смешанной технике и блокнота художника с заметками и зарисовками.
Начало праздника в 11:00. Дополнительную информацию об участии в нем можно узнать по телефону +7 (8442) 24-16-79.
Напомним, проект «Детский день» проходит в музее уже несколько лет каждое последнее воскресенье месяца. Он сочетает в себе познавательную теорию и практику, интеллектуальное развитие и ручное творчество.
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