В Волгограде музей Машкова проведет детский праздник

Детский праздник «Слышать музыку природы» пройдет 26 августа в выставочном зале музея ИЗО, расположенного на улице Чуйкова в Волгограде.

Как сообщает пресс-служба областного комитета культуры, мероприятие будет посвящено творчеству Исаака Левитана . Детям покажут познавательные фото— и видеоматериалы и проведут для них викторины, а также мастер-класс по созданию пейзажа в смешанной технике и блокнота художника с заметками и зарисовками.

Начало праздника в 11:00. Дополнительную информацию об участии в нем можно узнать по телефону +7 (8442) 24-16-79.

Напомним, проект «Детский день» проходит в музее уже несколько лет каждое последнее воскресенье месяца. Он сочетает в себе познавательную теорию и практику, интеллектуальное развитие и ручное творчество.