Медсестры сахалинской больницы связали маленького пациента колготками

Сотрудницы Сахалинской областной детской больницы туго пеленали и связывали колготками поступившего к ним пятилетнего мальчика из неблагополучной семью, сообщает ASTV.ru . Пациенты сняли страдающего малыша на видео.

Запись появилась после разразившегося в Астрахани скандала, где воспитательницы частного детсада связывали детей перед тихим часом. Представители дошкольного учреждения валили все на завистливых конкурентов, но в итоге стали фигурантами уголовного дела.

Автор ролика из Южно-Сахалинска утверждает, что он был сделан 17 августа в инфекционном отделении.

"Я лежала с ребенком. Этот пятилетний малыш там был один. Его забрали из неблагополучной семьи. Честно скажу, он никому не мешал, не бегал, не доставал медсестер. Малыш сбегал из палаты ради веселья, чтобы поиграть, и еще просил у людей в коридоре кушать и пить. Медсестры за это заворачивали его в простынь, а затем связывали колготками. Всё якобы по поручению главврача. Бедный даже ничего сказать не мог, он говорить не может", — рассказала девушка.

Использование колготок в качестве «усмирительного» в региональном Минздраве отрицать не стали, уточнив только, что случай имел место в конце 2017 года.

"Этот ребенок из неблагополучной семьи. Имелись проблемы, связанные с психическим развитием. Неоднократно возникали ситуации, когда юный пациент мог из-за неадекватного поведения нанести вред своему здоровью. В целях безопасности для ограничения его движений периодически использовались подручные средства фиксации", — отметили в ведомстве.