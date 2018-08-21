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Экологическое занятие для детей проведут в Серебряном бору
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Экологическое занятие для детей проведут в Серебряном бору 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В четверг, 23 августа, в районе Хорошево-Мневники проведут занятие «Сказки под сосной». Мероприятие состоится на детской площадке в Серебряном бору.
— Наши сотрудники прочтут экологические сказки, которые в интересной и понятной форме объяснят закономерности окружающей среды и позволят лучше понять природу с ее многочисленными обитателями. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от четырех лет, — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
Начало в 11.00. Вход для всех желающих свободный. Более подробная информация по телефону 8 (499) 199-01-10. (мо)
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