Экологическое занятие для детей проведут в Серебряном бору

В четверг, 23 августа, в районе Хорошево-Мневники проведут занятие «Сказки под сосной». Мероприятие состоится на детской площадке в Серебряном бору.

— Наши сотрудники прочтут экологические сказки, которые в интересной и понятной форме объяснят закономерности окружающей среды и позволят лучше понять природу с ее многочисленными обитателями. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от четырех лет, — рассказали в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Начало в 11.00. Вход для всех желающих свободный. Более подробная информация по телефону 8 (499) 199-01-10. (мо)