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Курганцев приглашают принять участие в акции «Соберем ребенка в школу»
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Курганцев приглашают принять участие в акции «Соберем ребенка в школу» 

45.ru 3 часа назад
Фото: 45.ru
Школьные принадлежности курганцы могут принести в любое отделение почты
Жителей Кургана приглашают помочь собраться в школу детям из малоимущих и многодетных семей. Акцию «Соберем ребенка в школу» проводят совместно курганское отделение почты России и центр социальной помощи семье и детям. Коробки для сбора школьных принадлежностей установлены в почтовых отделениях города.
— Цель акции оказать конкретную помощь семьям, испытывающим значительны финансовые трудности при подготовке детей к школе. Не допустить того, чтобы из-за отсутствия учебников и канцелярских товаров дети не смогли сеть за парту — приводит слова директора курганского филиала почты России Василия Еремина главный специалист по корпоративный коммуникациям филиала.
Курганцы могут приносить канцелярские товары, наборы первоклассников, школьные рюкзаки и другие предметы необходимые для учебы. Оказать помощь социально незащищенным слоям населения в преддверии Дня города призывал глава Кургана Сергей Руденко.
— У нас много проектов, в которых можно поучаствовать. Если хотят подарить печенье-варенье-сувениры, то у нас есть Центр помощи семье и детям, любой приход, совет ветеранов — можно отнести туда, чтобы праздник был для всех, — ответил Сергей Руденко на вопрос 45.ru о том, что жители могут подарить городу на день рожденья.
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