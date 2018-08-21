Курганцев приглашают принять участие в акции «Соберем ребенка в школу»

Школьные принадлежности курганцы могут принести в любое отделение почты

Жителей Кургана приглашают помочь собраться в школу детям из малоимущих и многодетных семей. Акцию «Соберем ребенка в школу» проводят совместно курганское отделение почты России и центр социальной помощи семье и детям. Коробки для сбора школьных принадлежностей установлены в почтовых отделениях города.

— Цель акции оказать конкретную помощь семьям, испытывающим значительны финансовые трудности при подготовке детей к школе. Не допустить того, чтобы из-за отсутствия учебников и канцелярских товаров дети не смогли сеть за парту — приводит слова директора курганского филиала почты России Василия Еремина главный специалист по корпоративный коммуникациям филиала.

Курганцы могут приносить канцелярские товары, наборы первоклассников, школьные рюкзаки и другие предметы необходимые для учебы. Оказать помощь социально незащищенным слоям населения в преддверии Дня города призывал глава Кургана Сергей Руденко.

— У нас много проектов, в которых можно поучаствовать. Если хотят подарить печенье-варенье-сувениры, то у нас есть Центр помощи семье и детям, любой приход, совет ветеранов — можно отнести туда, чтобы праздник был для всех, — ответил Сергей Руденко на вопрос 45.ru о том, что жители могут подарить городу на день рожденья.