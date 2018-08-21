Опекун украл сотни тысяч рублей у ребенка‐инвалида в Кургане

Жительница Звериноголовского района Курганской области пойдет под суд за похищение крупной суммы денег у ребенка-инвалида. Женщину лишили прав опекунства, и они захотела погасить свои долги на средства бывшего подопечного, сообщило Ura.ru.

Осенью минувшего года опекун приехала в Курган, где предоставила поддельное разрешение на получение денег ребенка в одном из отделений банка. Сотрудники ничего не заподозрили и выдали ей 340 тысяч рублей. Все деньги женщина потратила по своему усмотрению.

Изобличить обманщицу смогли, когда мальчик поступил в детский дом, где понадобилась проверка документов. Теперь мошеннице грозит до шести лет тюрьмы.