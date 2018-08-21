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На Кубани перед Днем знаний полиция проводит профилактические мероприятия
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На Кубани перед Днем знаний полиция проводит профилактические мероприятия 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Особое внимание уделяется вопросам порядка и общественной безопасности в учебных заведениях края и на прилегающих к ним территориях.
Сотрудники правоохранительных органов фиксируют организацию охраны объектов и наличие на территории бесхозного транспорта или незакрытых люков. Уже проведены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности детей на дороге: проверены состояние дорожной разметки, светофоров и наличие знаков возле всех детских учреждений Краснодарского края.
Торговые объекты, расположенные вблизи общеобразовательных учреждений, проверяются на предмет продажи табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.
«Инспекторы ПДН проводят проверки в семьях со школьниками, состоящих на учете как неблагополучные, на предмет готовности детей к началу нового учебного года», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Новороссийске пропала 16-летняя девочка.
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