В ФОКе «Дорожная, 44» пройдет последняя неделя записи детей в спортивные секции

Последняя неделя записи детей в спортивные секции начнется в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дорожная, 44» с пятницы, 24 августа.

Ребята смогут записаться в студию мини-футбола, художественной гимнастики или карате, а занятия начнутся уже в первую неделю сентября.

Футболистами смогут стать все желающие мальчишки от 7 до 14 лет, на карате принимают всех желающих с пяти лет, а в секции художественной гимнастики открыт набор только для девочек 5-6 лет.

— Занятия футболом улучшают двигательную координацию и навыки общения в коллективе, художественная гимнастика развивает эмоциональность и музыкальность, а благодаря занятиям карате смогут улучшиться и умственные способности ребенка, так как во время боя необходимо концентрироваться и логически оценивать тактику противника, — рассказал газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сотрудник комплекса.

Записаться в секции и получить дополнительную информацию можно у администратора ФОКа «Дорожная, 44».