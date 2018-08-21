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В ФОКе «Дорожная, 44» пройдет последняя неделя записи детей в спортивные секции
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В ФОКе «Дорожная, 44» пройдет последняя неделя записи детей в спортивные секции 

Управа района Бирюлево Западное 2 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Последняя неделя записи детей в спортивные секции начнется в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дорожная, 44» с пятницы, 24 августа.
Ребята смогут записаться в студию мини-футбола, художественной гимнастики или карате, а занятия начнутся уже в первую неделю сентября.
Футболистами смогут стать все желающие мальчишки от 7 до 14 лет, на карате принимают всех желающих с пяти лет, а в секции художественной гимнастики открыт набор только для девочек 5-6 лет.
— Занятия футболом улучшают двигательную координацию и навыки общения в коллективе, художественная гимнастика развивает эмоциональность и музыкальность, а благодаря занятиям карате смогут улучшиться и умственные способности ребенка, так как во время боя необходимо концентрироваться и логически оценивать тактику противника, — рассказал газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сотрудник комплекса.
Записаться в секции и получить дополнительную информацию можно у администратора ФОКа «Дорожная, 44».
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