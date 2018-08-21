Большинство отравившихся в лагере в Дагестане детей выписаны из больницы

МАХАЧКАЛА, 21 августа. / ТАСС /. Врачи выписали из больницы большинство детей, которые отравились в лагере "Спартак" в Шамильском районе Дагестана. Под наблюдением медиков остаются 19 человек, сообщила во вторник ТАСС представитель минздрава республики.

"В больницах остаются 19 детей, все остальные выписаны. Состояние [детей, остающихся в больницах] удовлетворительное, опасений не вызывает", — сказала она.

Ранее сообщалось, что в результате массового отравления в лагере «Спартак» с 13 августа были госпитализированы 86 человек. По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, причиной отравления стало зараженное сальмонеллой мясо курицы, которое поставлялось с птицекомбината Ставропольского края.