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Большинство отравившихся в лагере в Дагестане детей выписаны из больницы
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Большинство отравившихся в лагере в Дагестане детей выписаны из больницы 

ТАСС 2 часа назад
МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы большинство детей, которые отравились в лагере "Спартак" в Шамильском районе Дагестана. Под наблюдением медиков остаются 19 человек, сообщила во вторник ТАСС представитель минздрава республики.
"В больницах остаются 19 детей, все остальные выписаны. Состояние [детей, остающихся в больницах] удовлетворительное, опасений не вызывает", — сказала она.
Ранее сообщалось, что в результате массового отравления в лагере «Спартак» с 13 августа были госпитализированы 86 человек. По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, причиной отравления стало зараженное сальмонеллой мясо курицы, которое поставлялось с птицекомбината Ставропольского края.
ТАСС: последние новости
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