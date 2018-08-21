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Постановки детских сказок, пантомиму и конкурс костюмов готовят участники «Города детства»
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Постановки детских сказок, пантомиму и конкурс костюмов готовят участники «Города детства» 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
На площадках проекта сейчас идет театральная неделя. На 30 адресах — в разных частях города, малыши и подростки знакомятся с миром театра и его закулисья.
Так, на площадке по адресу: Конева, 18, ребята сначала пробовали свои силы в пантомиме, затем поставили сказку «Репка», тоже основываясь на этом виде сценического искусства. А готовясь к конкурсу костюмов из вторсырья, который проходил в соцестях, дети из этого игрового городка проявили огромную фантазию и стали победителями.
«Мы решили воссоздать уникального персонажа — Малефисенту, у которой очень сложная судьба. В мир Малефисенты вторглись люди, которые принесли с собой разрушение, и ей пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные темные силы. Эта история о том, какое влияние оказывают люди, если вторгаются в неподвластные им процессы окружающего мира. Малефисента — это добрый персонаж, которого покалечили люди», — рассказала о своей работе в группе «Города детства» в соцсети вожатая площадки Валерия Игнатьева.
На площади Чайковского детей ждут мастер-классы по сценическому мастерству. А на Новгородской, 25, волонтеры готовят для своих подопечных заочную экскурсию «За кулисами театра». А дети постараются ответить на вопрос «Почему я люблю театр».
Сейчас в городе работает 30 площадок по разным адресам, за каждым из них закреплены вожатые. Многие в проекте участвуют все три летних месяца. Сменит театральные дни на площадках «Города детства» неделя безопасности.
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