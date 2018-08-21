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В дагестанской больнице остаются 19 детей, отравившихся в лагере «Спартак»
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В дагестанской больнице остаются 19 детей, отравившихся в лагере «Спартак» 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Две трети детей, отравившихся в лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана, выписаны из больницы. Под наблюдением медиков пока остаются 19 человек.
«В больницах остаются 19 детей, все остальные выписаны. Состояние [остающихся в больницах] удовлетворительное, опасений не вызывает», — сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
12 и 13 августа в Шамильскую районную больницу из лагеря «Спартак» поступили с отравлением 86 человек — отдыхающие в лагере дети и несколько сотрудников. Причиной вспышки кишечной инфекции стало зараженное сальмонеллой куриное мясо, поставлявшееся с птицекомбината в Ставропольском крае. В настоящее время лагерь закрыт. Прокуратура республики проводит проверку по факту инцидента.
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