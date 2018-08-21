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В Чечне разработают программы защиты детей от вербовки боевиков
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В Чечне разработают программы защиты детей от вербовки боевиков 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Чеченской Республике в скором времени появятся специальные программы, которые помогут уберечь детей от вербовки в террористические группировки. Об этом во вторник заявил министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, чьи слова приводит ТАСС.
— Мы будем работать в направлении самых маленьких, потому что тенденция, пусть она пока и единичная, показывает, что терроризм «молодеет»: теперь уже и подростки, и дети, — отметил глава миннаца.
Он отметил, что будет выпущено больше учебно-методических пособий и специальной литературы на чеченском и русском языке. Это, по мнению руководителя ведомства, должно снизить негативное влияние преступников на детей.
Напомним, в понедельник группа подростков организовала несколько нападений на полицейских в Грозном и Шалинском районе республики. Самому старшему из нападавших было 17 лет, а младшему всего 11 лет. Из пятерых нападавших остался в живых только один. Он устроил самоподрыв возле полицейских, но остался жив. Остальные участники нападения были ликвидированы.
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