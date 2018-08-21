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В саратовском приюте дети погрузились в виртуальную реальность
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В саратовском приюте дети погрузились в виртуальную реальность 

АиФ 2 часа назад
В Центре социальной помощи семье и детям Городской молодежный центр совместно с Волонтерский корпус организовали праздник, была размещена игровая зона с множеством площадок, где для детей устроили соревнования на большом напольном твистере, провели турнир по масштабным крестикам-ноликам, а также фрисби, особой популярностью у ребят пользовались VR-очки, которые погружали их в виртуальную реальность.
«Праздник прошел весело и интересно. Сегодня я впервые попробовал поиграть в очках виртуальной реальности, мне очень понравилось», — поделился Никита Галкин.
Помимо этого, для воспитанников организовали мастер-класс по сборке кубика-рубика, в ходе которого победительница Международных соревнований по спидкубингу Мария Жиц раскрыла детям секреты головоломки.
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