В саратовском приюте дети погрузились в виртуальную реальность

В Центре социальной помощи семье и детям Городской молодежный центр совместно с Волонтерский корпус организовали праздник, была размещена игровая зона с множеством площадок, где для детей устроили соревнования на большом напольном твистере, провели турнир по масштабным крестикам-ноликам, а также фрисби, особой популярностью у ребят пользовались VR-очки, которые погружали их в виртуальную реальность.

«Праздник прошел весело и интересно. Сегодня я впервые попробовал поиграть в очках виртуальной реальности, мне очень понравилось», — поделился Никита Галкин

Помимо этого, для воспитанников организовали мастер-класс по сборке кубика-рубика, в ходе которого победительница Международных соревнований по спидкубингу Мария Жиц раскрыла детям секреты головоломки.