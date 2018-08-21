ШМК «Бибирево» примет участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Школа многопрофильный комплекс «Бибирево» вновь поддержит благотворительную акцию «Дети вместо цветов». Учреждение примет в ней участие уже в пятый раз, сообщается на официальном сайте образовательной организации.

Так, в День знаний школьникам предлагается подарить учителю всего один общий букет от класса, а деньги, которые планировалось потратить на цветы для педагогов отправить в один из восьми благотворительных фондов и организаций — «Вера», «Подсолнух», «Волонтёры в помощь детям-сиротам», «Созидание», «Дедморозим», «Солнечный город», фонд Константина Хабенского , а также служба помощи «Милосердие» и детский хоспис «Дом с маяком».

Кстати, в этом году один из фондов, участвующих в акции, предложил ещё один вариант: принести каждому ребёнку по одному цветку и уже в классе собрать их в большой букет. (ип)