Ялту накроет «Волна здоровья»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. 5 сентября в Ялте специалисты восьми крупнейших федеральных медицинских центров проконсультируют детей с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, эндокринной и челюстно-лицевой патологией. Об этом сообщает отдел информационной политики администрации города. Отмечается, что консультация пройдет в рамках акции «Волна здоровья», а сами врачи прибудут в Крым на теплоходе «Князь Владимир».

"Отбор детей на консультацию по показаниям осуществляется через профильных специалистов министерства здравоохранения Республики Крым", — сообщила заведующий сектором по работе с учреждениями здравоохранения администрации Ялты Наталья Березовская.

Она уточнила, что прием пациентов в Ялте будет проходить на базе детской поликлиники. Березовская также добавила, что в рамках акции «Волна здоровья» пройдет практикум «Первая помощь», презентация инновационного проекта, фестиваль под девизом «Сохрани свое здоровье», а также пешеходный марафон «10 000 шагов к жизни».