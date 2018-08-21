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Ялту накроет «Волна здоровья»
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Ялту накроет «Волна здоровья» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. 5 сентября в Ялте специалисты восьми крупнейших федеральных медицинских центров проконсультируют детей с врожденными пороками сердца, нарушениями зрения и слуха, эндокринной и челюстно-лицевой патологией. Об этом сообщает отдел информационной политики администрации города. Отмечается, что консультация пройдет в рамках акции «Волна здоровья», а сами врачи прибудут в Крым на теплоходе «Князь Владимир».
"Отбор детей на консультацию по показаниям осуществляется через профильных специалистов министерства здравоохранения Республики Крым", — сообщила заведующий сектором по работе с учреждениями здравоохранения администрации Ялты Наталья Березовская.
Она уточнила, что прием пациентов в Ялте будет проходить на базе детской поликлиники. Березовская также добавила, что в рамках акции «Волна здоровья» пройдет практикум «Первая помощь», презентация инновационного проекта, фестиваль под девизом «Сохрани свое здоровье», а также пешеходный марафон «10 000 шагов к жизни».
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