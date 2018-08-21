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В Ульяновске бывшую заведующую детсадом оштрафовали за взятки от родителей
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В Ульяновске бывшую заведующую детсадом оштрафовали за взятки от родителей 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 21 авг — РИА Новости. Суд в Ульяновске оштрафовал на 850 тысяч рублей бывшую заведующую детсадом за 11 взяток, которые она получала от родителей за прием их детей в дошкольное учреждение и изготовление фиктивных справок о том, что малыши стоят на учете в противотуберкулезном диспансере, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
По данным следствия, с 2014 по 2017 годы на тот момент заведующая детским садом №185 в Ульяновске получала от жителей города от 7 до 25 тысяч рублей за прием детей в возглавляемое ею дошкольное учреждение. При этом осужденная делала фиктивные медицинские справки о том, что дети состоят на учете в противотуберкулезном диспансере, так как они были необходимы для зачисления в профильную группу оздоровительной направленности садика. Всего следователи установили 11 таких эпизодов.
"Она признана виновной в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки") и частью 1 статьи 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"). Приговором суда заведующей детского сада № 185 назначено наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, осужденной запрещено в течение пяти лет занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления, уточнили в СУСК.
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