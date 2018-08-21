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Двухлетний москвич впал в кому после обрезания
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Двухлетний москвич впал в кому после обрезания 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В поселке Десеновское (Новая Москва) двухлетнему мальчику провели обрезание (удаление крайней плоти) в домашних условиях. У ребенка начались судороги и случился анафилактический шок. Его госпитализировали в состоянии комы.
Инцидент произошел днем 20 августа. «В настоящее время ребенку оказана квалифицированная медицинская помощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. Со слов родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые», — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.
По факту случившегося проводится проверка. Следователя выясняют, есть ли у мужчины медицинское образование.
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