Двухлетний ребенок впал в кому после обрезания на дому

Правоохранители проводят проверку по факту оказания малолетнему мальчику услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате проведенного на дому обрезания двухлетний ребенок впал в кому и был госпитализирован.

Инцидент произошел в поселении Десеновское на территории Новой Москвы. Знакомый родителей ребенка, 54-летний уроженец Таджикистана, провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу.

В настоящее время ребенку оказана квалифицированная медпомощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. По словам родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые.

Следователи заняты проверкой наличия медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.