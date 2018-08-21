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Двухлетний ребенок впал в кому после обрезания на дому
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Двухлетний ребенок впал в кому после обрезания на дому 

Вечерняя Москва 23 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Правоохранители проводят проверку по факту оказания малолетнему мальчику услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В результате проведенного на дому обрезания двухлетний ребенок впал в кому и был госпитализирован.
Инцидент произошел в поселении Десеновское на территории Новой Москвы. Знакомый родителей ребенка, 54-летний уроженец Таджикистана, провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у ребенка начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы он был доставлен в городскую клиническую больницу.
В настоящее время ребенку оказана квалифицированная медпомощь, он вышел из комы и находится в стабильном состоянии. По словам родителей, мужчину, который проводил хирургическое вмешательство, им посоветовали знакомые.
Следователи заняты проверкой наличия медицинского образования у мужчины, проводившего хирургическую операцию мальчику, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.
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