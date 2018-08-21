Новые детсады во Всеволожске вскоре примут 440 детей

По данным комитета по образованию Ленинградской области, во Всеволожске в ближайшее время новые детские сады примут 440 воспитанников.

Для них откроются двери дошкольного учреждения на 220 мест на Торговом проспекте, 144, детсада на 140 мест на ул. Победы, 17, детсада на 80 мест в микрорайоне «Южный», на улице Сотникова, 33.

Также во втором полугодии 2018 года планируется открытие группы для детей в возрасте от двух до трех лет на 15 человек в структурном подразделении «Детского сада комбинированного вида №2» на ул. Шишканя.