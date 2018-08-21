В Коптеве откроется пункт сбора вещей для школьников из малообеспеченных семей

В Коптеве с 23 по 31 августа будут работать передвижные и стационарные пункты сбора вещей для детей из малообеспеченных семей. Мероприятие проводится в рамках традиционной акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!».

«До конца месяца мы будет принимать новые тетрадки, канцелярские принадлежности, ранцы. Возможно, у кого-то остались вещи и обувь в хорошем состоянии, из которых выросли собственные дети, — их тоже можно приносить», — сообщили в центре социальной помощи семье и детям «Коптево».

Передвижные и стационарные пункты приемы будут работать по адресам: проезд Черепановых, 44; улица Зои и Александра Космодемьянских, 31, корпус 1 (напротив магазина «Дом книги»).

Подробный график работы можно узнать на сайте префектуры Северного округа http://sao.mos.ru/announcements/detail/7519767.html. (ео)