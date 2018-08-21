Жители Войковского помогут малообеспеченным семьям собрать детей в школу

В рамках благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» по всему городу откроются передвижные и стационарные пункты сбора вещей. Жители Войковского смогут помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу 29 августа.

— Мы будет принимать новые тетрадки, канцелярские принадлежности, ранцы. Возможно, у кого-то остались вещи и обувь в хорошем состоянии, из которых выросли собственные дети, — их тоже можно приносить. Будем рады любой помощи, — сообщили в администрации центра социальной помощи семье и детям.

Пункт приема будет работать с 12.00 до 17.00 по адресу: Ленинградское шоссе, 16а, строение 4 (напротив ТЦ «Метрополис»).

Подробный график работы можно узнать на сайте префектуры Северного округа http://sao.mos.ru/announcements/detail/7519767.html. (ео)