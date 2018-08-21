Ещё
Жители Войковского помогут малообеспеченным семьям собрать детей в школу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Жители Войковского помогут малообеспеченным семьям собрать детей в школу 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В рамках благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» по всему городу откроются передвижные и стационарные пункты сбора вещей. Жители Войковского смогут помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу 29 августа.
— Мы будет принимать новые тетрадки, канцелярские принадлежности, ранцы. Возможно, у кого-то остались вещи и обувь в хорошем состоянии, из которых выросли собственные дети, — их тоже можно приносить. Будем рады любой помощи, — сообщили в администрации центра социальной помощи семье и детям.
Пункт приема будет работать с 12.00 до 17.00 по адресу: Ленинградское шоссе, 16а, строение 4 (напротив ТЦ «Метрополис»).
Подробный график работы можно узнать на сайте префектуры Северного округа http://sao.mos.ru/announcements/detail/7519767.html. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
О музыкальных инструментах Поднебесной поговорят в Китайском культурном центре Усиленный график работы вводится в детской поликлинике в Войковском В Войковском районе состоится оперный флешмоб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение