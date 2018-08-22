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Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере подали новые иски на 444 млн рублей
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Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере подали новые иски на 444 млн рублей 

BFM.RU 36 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщает «Интерфакс».
Потерпевшие и их представители подали 22 иска о компенсации морального вреда в отношении нескольких подсудимых, а также федерального и республиканского управлений Роспотребнадзора.
Так, 17 потерпевших требуют с начальника лагеря Вадима Виноградова по 5 млн рублей, с директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой и Роспотребнадзора — по 10 млн рублей. Еще трое потерпевших потребовали с Виноградова по 500 тысяч рублей, а с Решетовой и федеральной службы — по 1 млн рублей.
Кроме того, еще два новых иска поступили на сумму 7,5 млн и 4,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что 17 представителей потерпевших уже подавали ходатайство о взыскании 170 млн рублей с Роспотребнадзора, но затем отозвали его, поскольку планировали взыскать эти средства с обвиняемых.
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