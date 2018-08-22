Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере подали новые иски на 444 млн рублей

Об этом сообщает «Интерфакс».

Потерпевшие и их представители подали 22 иска о компенсации морального вреда в отношении нескольких подсудимых, а также федерального и республиканского управлений Роспотребнадзора

Так, 17 потерпевших требуют с начальника лагеря Вадима Виноградова по 5 млн рублей, с директора парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой и Роспотребнадзора — по 10 млн рублей. Еще трое потерпевших потребовали с Виноградова по 500 тысяч рублей, а с Решетовой и федеральной службы — по 1 млн рублей.

Кроме того, еще два новых иска поступили на сумму 7,5 млн и 4,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 17 представителей потерпевших уже подавали ходатайство о взыскании 170 млн рублей с Роспотребнадзора, но затем отозвали его, поскольку планировали взыскать эти средства с обвиняемых.