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В Карелии начали допрашивать подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере
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В Карелии начали допрашивать подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приступил к допросу подсудимых по делу о гибели 14 детей из лагеря на озере Сямозеро в июне 2016 года. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат Михаил Шогин.
"Сегодня в суде начался допрос подсудимых. Первым на вопросы ответил бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков. Завтра планируется допрос экс-координатора лагеря Вадима Виноградова, а далее выступят другие подсудимые", — сказал Шогин. По его словам, к прениям сторон судебный процесс может перейти в октябре.
С 9 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о трагедии на Сямозере. На скамье подсудимых шесть человек: бывший директор ООО «Парк-отель „Сямозеро“ Елена Решетова, экс-координатор лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович. Из них лишь Виноградов признал свою вину в гибели детей.
ЧП произошло в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.
Пока за гибель детей на Сямозере ответила лишь фельдшер Суоярвской центральной районной больницы (ЦРБ) Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку. В апреле 2017 года она была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.
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