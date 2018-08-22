Дружба крепкая не сломается: день верного друга прошел в «Жемчужинке»

Детсадовцы организовали день настоящего друга в группе № 11 в «Жемчужинке» при школе № 463 во вторник, 22 августа.

— Занятие прошло очень весело: дети в игровой форме выучили пословицы и поговорки, которые связаны с темой дня, — рассказала редактору газеты «Нагатинский затон» руководитель дошкольного отделения «Жемчужинка» Диана Кашицына. Ребята сыграли в «Семью слов»: кто больше подберет характеристик к слову «дружба». Вместе они разгадывали ребусы, надо сказать, у них неплохо получалось. Больше всего детям понравились подвижные игры, в которых ребята участвовали парами: «Перейди ворота», «Перепрыгни ручеек».

В завершение дня дети подарили своим друзьям фигурки из пластилина на память об этом дне. Специалисты и организаторы уверены, что подобные занятия помогают выработать навыки бесконфликтного общения и обогатить словарный запас.

Фото предоставила Диана Кашицына.