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Дружба крепкая не сломается: день верного друга прошел в «Жемчужинке»
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Дружба крепкая не сломается: день верного друга прошел в «Жемчужинке» 

Управа района Нагатинский затон 18 часов назад
Фото: Нагатинский затон
Детсадовцы организовали день настоящего друга в группе № 11 в «Жемчужинке» при школе № 463 во вторник, 22 августа.
— Занятие прошло очень весело: дети в игровой форме выучили пословицы и поговорки, которые связаны с темой дня, — рассказала редактору газеты «Нагатинский затон» руководитель дошкольного отделения «Жемчужинка» Диана Кашицына. Ребята сыграли в «Семью слов»: кто больше подберет характеристик к слову «дружба». Вместе они разгадывали ребусы, надо сказать, у них неплохо получалось. Больше всего детям понравились подвижные игры, в которых ребята участвовали парами: «Перейди ворота», «Перепрыгни ручеек».
В завершение дня дети подарили своим друзьям фигурки из пластилина на память об этом дне. Специалисты и организаторы уверены, что подобные занятия помогают выработать навыки бесконфликтного общения и обогатить словарный запас.
Фото предоставила Диана Кашицына.
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