Актеры и журналисты провели мастер‐класс в Дмитровском детском доме‐интернате

Известные журналисты и актеры кино во главе с Эрнестом Мацкявичюсом провели мастер-класс о работе на телевидении для воспитанников Дмитровского детского дома-интернат для детей с физическими недостатками, сообщил корреспондент «360».

Дети в этом учреждении получают не только образование, но и услуги по медицинской реабилитации. В свободное время воспитанники дома занимаются каждый своим хобби: одни играют в бильярд, другие собирают паззлы, кто-то изучает современные науки в компьютерном классе.

Многие признаются, что с детства хотели заниматься творчеством. Сегодня они стали чуть ближе к осуществлению своей мечты и приняли участие в мастер-классе по работе на телевидении.

«Вы гораздо сильнее, чем многие люди, которые находятся за стенами этого интерната. У вас гораздо больше оснований, для того чтобы обращаться к зрителям. Для того чтобы другим людям рассказать о себе», — обратился к ребятам журналист Эрнест Мацкявичюс.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы мероприятия показали то, что обычно остается за кадром. Мэтры журналистики развернули мобильную телестудию, показали работу суфлёра и рассказали истории, которые происходили во время прямых эфиров. По словам Мацкявичюса, такие встречи дают огромную мотивацию для детей.

«Мы приехали сюда, чтобы показать, что эти дети особенные в самом лучшем смысле этого слова. Возможностей, которые у них существуют сегодня в нашей современной жизни, не меньше, чем у других людей, которые находятся за пределами этого дома интерната», — сказал он.

Воспитанники детдома, несмотря на свои физические недостатки, ведут активную спортивную жизнь. Многие из выпускников центра стали призерами различных видов соревнований.