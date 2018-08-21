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В УДСМ прокомментировали несостоявшийся отдых школьников в Крыму
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В УДСМ прокомментировали несостоявшийся отдых школьников в Крыму 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
По словам специалистов, за сутки до прибытия детей в пункт назначения, в адрес управления поступили письма от МЧС и Роспотребнадзора, согласно которым подросткам было отказано во въезде на полуостров.
«Мы информируем за две недели до выезда детей, информация была подана, письма направлены. Ответ нам поступил, когда дети двигались в поезде. Мы сразу начали искать варианты для того, чтобы детей не просто так разворачивать из поезда, ведь они четверо суток ехали до Анапы. Было принято решение по срочному размещению в «Электроне»», — рассказал директор центра «Вертикаль» Дмитрий Ремизов.
Правда, журналистам документ представители УДСМ так и не показали. При этом удалось выяснить, что постановление о противопожарном режиме на полуострове вышло еще в мае.
Что касается ситуации с клещевым энцефалитом, то Крым действительно является эпидопасным регионом. По телефону специалист регионального Роспотребнадзора сообщил «Ноябрьск 24», что надзорное ведомство вправе только рекомендовать непривитым детям не въезжать в регион.
Напомним, школьников из Ноябрьска не пустили в Крым из-за клещей и лесных пожаров. Воспитанники подросткового клуба «Импульс» отправились на полуостров на сборы по скалолазанию. За сутки до того, как дети прибыли поездом в Анапу, родителей оповестили, что в крымский лагерь школьников не пустят.
«Нам позвонили из УДСМ и сказали, что в Крым дети не поедут, а останутся в Анапе. Объяснили тем, что в Крыму экстренная ситуация и дети не могут там находиться потому, что не привиты от клещевого энцефалита», — рассказала «Ноябрьск 24» мама одной из школьниц Анастасия Форостян.
Еще одной причиной, по которой детям запретили ехать в Крым, стала пожароопасная обстановка на полуострове. Специалисты управления пояснили родителям, что в лесах и горах, где должны были тренироваться дети, будет небезопасно.
В качестве альтернативы был предложен спортивный лагерь «Электрон» под Анапой либо обратная дорога домой.
«Нас заверили, что тренировки будут продолжаться, но дети говорят, что кроме бега по пять километров утром и вечером никаких занятий не было. Условия тоже были не такие, как хотелось бы, единственный плюс — в лагере хорошо кормили», — рассказывает Анастасия.
Четверых школьников из анапского лагеря забрали до конца смены. При этом, по словам Анастасии, поездка была запланирована еще в апреле, родители собрали деньги на оплату питания, проживания и трансфера для детей, УДСМ компенсировало затраты на ж/д билеты до Анапы.
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