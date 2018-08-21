В Чувашии направили на соцподдержку семей c детьми более миллиарда рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 21 авг — РИА Новости . Власти Чувашии направили с начала 2018 года более одного миллиарда рублей из бюджета республики на поддержку семей с детьми, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты республики. По его словам, получателями различных социальных выплат стали более 64 тысяч чувашских семей.

"В целом на меры социальной поддержки в этом году планируется направить более двух миллиардов рублей. Эта сумма включает пособие на детей, в том числе, находящихся в приемной семье и под опекой или попечительством, выплаты на первенца и на третьих и последующих детей, республиканского материнского капитала, пособие по беременности и родам безработным женщинам, компенсационные выплаты на дополнительное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям от двух до трех лет", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что с начала года в Чувашии на выплату пособий на детей направлено 378,8 миллиона рублей, на третьего и последующих детей — 342,2 миллиона рублей, на пособия в связи с рождением и по уходу за ребенком безработным — 276,4 миллиона рублей. Кроме того, на выплату материнского капитала выделено около 61 миллиона рублей, а на выплаты пособий на первого ребенка — около 42 миллионов рублей.

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