В Карачаево-Черкесии направили почти 70 млн рублей на оплату питания и проезда школьников

ЧЕРКЕССК, 21 августа. / ТАСС /. Власти Карачаево-Черкесии в первом полугодии направили около 70 млн рублей на оплату проезда и питания школьников из малообеспеченных семей, всего на эти цели в 2018 году предусмотрено 110 млн рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития республики.

"Это одна из мер поддержки малообеспеченных семей, действующая в республике, в первом полугодии на соответствующие субсидии направлено около 70 млн рублей. Выплаты на питание и проезд сейчас производятся почти на 16,8 тыс. детей школьного возраста. Отмечается тенденция увеличения числа получателей пособий, в 2017 году их получили более 14 тыс. человек", — сказали в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что в республике также существуют ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, которые производятся до достижения ребенком трехлетнего возраста. Выплаты получают семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. За полгода было выдано более 293 млн рублей этих пособий на 5,3 тыс. детей, рожденных в 2015-2018 годах.