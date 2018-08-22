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Занятие для детей пройдет в Биологическом музее
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Занятие для детей пройдет в Биологическом музее 

Управа Пресненского района города Москвы 3 часа назад
Фото: На Пресне
Занятие для детей «Смотри в оба» с интерактивными деталями и моделями 25 августа проведут сотрудники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева.
Основной темой открытого урока будет зрение. Сотрудники музея помогут детям изучить строение глаз человека и животного. Ребята наденут специальные очки и смогут узнать, как на мир смотрят насекомые, сообщили на официальном сайте учреждения.
Кроме того, детям продемонстрируют примеры обмана зрения.
Занятие состоится в интерактивном зале, где любой экспонат можно потрогать руками.
Добавим, что урок начнется в 13:00.
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