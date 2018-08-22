Занятие для детей пройдет в Биологическом музее

Занятие для детей «Смотри в оба» с интерактивными деталями и моделями 25 августа проведут сотрудники Государственного биологического музея имени Климента Тимирязева.

Основной темой открытого урока будет зрение. Сотрудники музея помогут детям изучить строение глаз человека и животного. Ребята наденут специальные очки и смогут узнать, как на мир смотрят насекомые, сообщили на официальном сайте учреждения.

Кроме того, детям продемонстрируют примеры обмана зрения.

Занятие состоится в интерактивном зале, где любой экспонат можно потрогать руками.

Добавим, что урок начнется в 13:00.