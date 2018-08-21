На усиленный режим работы перешли медики Митина в преддверии Дня знаний

Перед началом учебного года детские поликлиники, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, перешли на усиленный режим работы. Это позволит родителям быстро и без очередей получить для своих детей необходимые медицинские документы для обучения в школе или детском саду. Об этом сообщил официальный портал правительства Москвы.

В каждой детской поликлинике столицы с 20 августа по 16 сентября работают дополнительные кабинеты выдачи справок, а дежурные врачи принимают без выходных.

Кабинеты выдачи справок работают с 08.00 до 20.00 в будние дни и с 09.00 до 15.00 в выходные. Записаться в такой кабинет можно как в день обращения, так и заранее.

Также в любой день недели можно будет посетить и кабинет дежурного врача: с 08.00 до 20.00 в будние дни и с 09.00 до 15.00 по субботам и воскресеньям. Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи, достаточно взять талон в инфомате или на стойке информации.

Для того чтобы ребенок отправился в детский сад или в школу, а также если он хочет пойти в спортивную секцию, ему потребуются медицинские справки. Во-первых, нужно пройти предварительный осмотр врачей-специалистов и оформить медицинскую карту по форме 026/у-2000. Для посещения спортивных секций, в зависимости от интенсивности тренировок, нужно получить справку либо у участкового педиатра, либо у спортивного врача. (ср)