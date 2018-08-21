В Югре за три года увеличилось количество многодетных семей

21 августа 2018 года на сайте Думы Ханты-Мансийского автономного округа отметили увеличение количества многодетных семей в регионе. С 2015 года в Югре появилось 25, 7 тыс. многодетных семей. Об этом со ссылкой на официальный сайт региональной думы.

По мнению парламентариев, положительная динамика обусловлена успехом социальной политики в регионе. Средняя сумма социальных выплат на одну многодетную семью — 138 тыс. 900 рублей в год.

В тоже время дети до 6 лет в таких семьях имеют прав на бесплатные лекарства, лечебное питание и первоочередное право на поступление в государственные детские сады. Кроме того, малообсепеченные многодетные семьи получают ежемесячные пособия, выплаты к первому сентября на подготовку ребёнка к школе и компенсацию половины расходов на оплату коммунальных платежей.

Однако, в окружной думе молчат о том, что для получения большинства перечисленных услуг многодетная семья должна жить на пороге или за чертой бедности. Семьи имеющие средний доход имеют очень ограниченное количество льгот. Поэтому образованная молодёжь всё чаще делает выбор в пользу одного или двух детей, а рост статистики обусловлен увеличение рождаемости в проблемной среде.

Источник превью: golos-buryatyi.ru