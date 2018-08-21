«Детей наказывали голодом»: жительница Сызрани судится с руководством детского сада

Детей покормили только после того, как они попросили прощения

В Сызрани проходят слушания по резонансному делу. Всё дело в том, что здесь педагог детского сада на улице Интернациональной оставила семилетнюю девочку и еще нескольких детей без обеда в воспитательных целях. Подробности несправедливой истории рассказали 63.ru в Западном управлении Министерства образования и науки Самарской области.

Инцидент произошёл в феврале этого года. Воспитатель логопедической группы, которую на протяжении четырех лет посещала семилетняя девочка, наказала её и ещё четверых детей за неисполнительность — они пошли в умывальную с игрушками, хотя педагог им этого не разрешала.

В качестве наказания женщина заставила «провинившихся» полчаса сидеть на стульях у входной двери и смотреть, как остальные 11 ребят и она сама едят. Затем, когда пообедавшие дети ушли на тихий час, наказанные воспитанники попросили прощения у педагога и съели свои холодные порции.

— Факт происшествия подтвердили сами сотрудники сызранского детского сада во время внутреннего расследования, которое мы провели 26 марта. Бабушка потерпевшей девочки всерьёз намерена добиться наказания для воспитателя и заведующей дошкольного учреждения. Уже состоялись два судебных слушания, — рассказали в Западном управлении Министерства образования и науки Самарской области.

После того, как жительница Сызрани обратилась в суд, педагогический состав в детском саду на Интернациональной полностью сменился. В конце августа женщина планирует подать в суд на школу, которая несёт ответственность за структурное подразделение, в состав которого входит дошкольное учреждение.