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«Детей наказывали голодом»: жительница Сызрани судится с руководством детского сада
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«Детей наказывали голодом»: жительница Сызрани судится с руководством детского сада 

63.ru 19 минут назад
Фото: 63.ru
Детей покормили только после того, как они попросили прощения
В Сызрани проходят слушания по резонансному делу. Всё дело в том, что здесь педагог детского сада на улице Интернациональной оставила семилетнюю девочку и еще нескольких детей без обеда в воспитательных целях. Подробности несправедливой истории рассказали 63.ru в Западном управлении Министерства образования и науки Самарской области.
Инцидент произошёл в феврале этого года. Воспитатель логопедической группы, которую на протяжении четырех лет посещала семилетняя девочка, наказала её и ещё четверых детей за неисполнительность — они пошли в умывальную с игрушками, хотя педагог им этого не разрешала.
В качестве наказания женщина заставила «провинившихся» полчаса сидеть на стульях у входной двери и смотреть, как остальные 11 ребят и она сама едят. Затем, когда пообедавшие дети ушли на тихий час, наказанные воспитанники попросили прощения у педагога и съели свои холодные порции.
— Факт происшествия подтвердили сами сотрудники сызранского детского сада во время внутреннего расследования, которое мы провели 26 марта. Бабушка потерпевшей девочки всерьёз намерена добиться наказания для воспитателя и заведующей дошкольного учреждения. Уже состоялись два судебных слушания, — рассказали в Западном управлении Министерства образования и науки Самарской области.
После того, как жительница Сызрани обратилась в суд, педагогический состав в детском саду на Интернациональной полностью сменился. В конце августа женщина планирует подать в суд на школу, которая несёт ответственность за структурное подразделение, в состав которого входит дошкольное учреждение.
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