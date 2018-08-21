Библиотека №193 вновь напомнила про День открытых дверей

Напомним о нём и мы: День открытых дверей здесь пройдёт в воскресенье, 26 августа. Библиотека назвала эту дату на своей страничке «ВКонтакте».

День открытых дверей в библиотеке №193 стартует в полдень и будет продолжаться до 15.00. В последнее летнее воскресенье вернувшиеся из лагерей дети и подростки, их родители и все друзья библиотеки смогут пообщаться с руководителями кружков и студий. Тогда же будет проходить и запись в кружки.

Адрес библиотеки №193: улица Грина, дом 11.

Время проведения Дня открытых дверей вы можете уточнить по телефону библиотеки; 8-495-711-62-33