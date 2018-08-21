В Центре помощи семье для школьников провели «Свою игру»

Интеллектуальная игра по модели известного телешоу «Своя игра» прошла на минувшей неделе в измайловской библиотеке №86.

Участниками соревнования «Умники и умницы» стали школьники, посещающие летний городской лагерь «Московская смена» при Центре социальной помощи семье и детям «Измайлово».

Вопросы были составлены из известных произведений отечественных и зарубежных детских писателей. В качестве номинаций фигурировали «Труд», «Астрономия», «Рисование», «Русский язык», «ОБЖ», «География», «Зоология», «Ботаника» и «Математика». Ребята, поделенные на две команды, показали неплохое знание литературы, за что все до одного получили призы.

В рамках «Московской смены» для школьников организуется досуг в течение рабочего дня, включая экскурсии и познавательные занятия, спорт и «подтягивание» нуждающихся по учебе. Участников кормят горячим обедом, и все это абсолютно бесплатно.