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В Центре помощи семье для школьников провели «Свою игру»
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В Центре помощи семье для школьников провели «Свою игру» 

Управа района Измайлово города Москвы 14 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Интеллектуальная игра по модели известного телешоу «Своя игра» прошла на минувшей неделе в измайловской библиотеке №86.
Участниками соревнования «Умники и умницы» стали школьники, посещающие летний городской лагерь «Московская смена» при Центре социальной помощи семье и детям «Измайлово».
Вопросы были составлены из известных произведений отечественных и зарубежных детских писателей. В качестве номинаций фигурировали «Труд», «Астрономия», «Рисование», «Русский язык», «ОБЖ», «География», «Зоология», «Ботаника» и «Математика». Ребята, поделенные на две команды, показали неплохое знание литературы, за что все до одного получили призы.
В рамках «Московской смены» для школьников организуется досуг в течение рабочего дня, включая экскурсии и познавательные занятия, спорт и «подтягивание» нуждающихся по учебе. Участников кормят горячим обедом, и все это абсолютно бесплатно.
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