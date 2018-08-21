Власти Северной Осетии объединят два детдома из-за снижения количества их воспитанников

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. / ТАСС /. Два детских дома в Северной Осетии будут реорганизованы в один в связи со снижением количества воспитанников в них. Об этом сообщила министр образования и науки республики Ирина Азимова на заседании правительства республики.

"Реорганизация детских домов «Виктория» и «Хуры тын» связано с существенным снижением количества воспитанников в них. В детдоме «Виктория» с 80 детей в 2015 году количество сократилось до 26 детей, в «Хуры тын» — с 51 ребенка в 2015 году до 32 в 2018 году", — сказала Азимова.

По ее словам, высвободившаяся территория детского дома «Виктория» во Владикавказе будет использована для реализации образовательных проектов. Там планируются создать летние или зимние школы по обучению одаренных детей.

Министр отметила, что по республике за последние годы наблюдается тенденция по сокращению детдомовцев. Успешно развивается институт замещающих семей, увеличивается размер пособия и выплат приемным родителям.

Как сообщал ранее ТАСС, численность воспитанников детдомов сократилась в Северной Осетии за последние три года в два раза. В 2015 году в детских домах республики находились 213 воспитанников, а уже на сегодняшний день их количество равно 98.

Сокращения удалось добиться за счет профилактики социального сиротства, так как больше всего в республике детдомовцев именно этой категории. Дети имеют родителей, но они в силу определенных социальных или экономических причин лишены прав.