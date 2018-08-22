Ещё
«Меридиан» проведет День открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Меридиан» проведет День открытых дверей 

Управа района Черемушки 4 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
В начале нового сезона центр культуры и искусства «Меридиан» открывает целый ряд новых спортивных секций и творческих студий, о которых все желающие смогут узнать на Дне открытых дверей 1 и 2 сентября. Жители познакомятся с новыми направлениями кружков, а также смогут сами принять участие в открытых занятиях.
Центр культуры и искусства уже не первый год радует москвичей кружками и студиями. «Юные посетители без труда найдут для себя занятия: детская модельная школа и центр телевидения, вокальные классы и художественная студия. Не стоит забывать, что чем раньше заинтересовать ребенка и начать работу по развитию определенных навыков, тем быстрее он получит важные способности и умения. Самые маленькие гости смогут отправиться на занятия вместе с мамами: центр предлагает кружки раннего развития для детей и их родителей», — передают организаторы.
Кроме этого, в рамках Дня открытых дверей в Малом зале пройдут концерты ведущего творческого коллектива Москвы театра восточного танца «Аль-Джана». Вход на все мероприятия свободный.
Управа района Черемушки: последние новости
Жители Черемушек помогут подготовиться к школе малообеспеченным семьям «Мои документы» района Черемушки заботятся о здоровье жителей В Черемушках разместят передвижной пункт акции «Семья помогает семье»: готовимся к школе!»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Провальные экранизации отличных книг6
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение