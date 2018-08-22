«Меридиан» проведет День открытых дверей

В начале нового сезона центр культуры и искусства «Меридиан» открывает целый ряд новых спортивных секций и творческих студий, о которых все желающие смогут узнать на Дне открытых дверей 1 и 2 сентября. Жители познакомятся с новыми направлениями кружков, а также смогут сами принять участие в открытых занятиях.

Центр культуры и искусства уже не первый год радует москвичей кружками и студиями. «Юные посетители без труда найдут для себя занятия: детская модельная школа и центр телевидения, вокальные классы и художественная студия. Не стоит забывать, что чем раньше заинтересовать ребенка и начать работу по развитию определенных навыков, тем быстрее он получит важные способности и умения. Самые маленькие гости смогут отправиться на занятия вместе с мамами: центр предлагает кружки раннего развития для детей и их родителей», — передают организаторы.

Кроме этого, в рамках Дня открытых дверей в Малом зале пройдут концерты ведущего творческого коллектива Москвы театра восточного танца «Аль-Джана». Вход на все мероприятия свободный.