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В Башкирии прокуратура выявила нарушения при выплате пособий за первенца
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В Башкирии прокуратура выявила нарушения при выплате пособий за первенца 

ТАСС 11 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
УФА, 23 августа. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии выявила нарушения со стороны сотрудников Госкомитета региона по строительству и архитектуре при рассмотрении заявлений семей о выплате 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщает в четверг надзорное ведомство.
"Установлено, что из-за недостаточной численности штата сотрудники ведомства допустили нарушения 30-дневного срока принятия решения по заявлениям более 300 граждан о предоставлении единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка в размере 300 тыс. рублей. По состоянию на июль текущего года более 500 заявлений граждан, поступивших в Госстрой республики свыше четырех месяцев назад, не были рассмотрены вовсе", — говорится в сообщении.
Прокуратура республики добилась увеличения штата сотрудников, рассматривающих заявления, вдвое. После проверки начальник отдела реализации социальных жилищных программ Госстроя республики уволился с должности, а зампредседателя ведомства привлечен к административной ответственности по ст. 2.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка предоставления субсидий и иных форм государственной поддержки многодетным или молодым семьям").
"Реализация мероприятий по предоставлению семьям единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка взята на контроль", — отмечается в сообщении.
В марте 2017 года глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о единовременной социальной выплате при рождении первого ребенка на «приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тыс. рублей». С начала реализации программы эти выплаты получили более 1,4 тыс. семей.
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