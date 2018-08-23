В Башкирии прокуратура выявила нарушения при выплате пособий за первенца

УФА, 23 августа. / ТАСС /. Прокуратура Башкирии выявила нарушения со стороны сотрудников Госкомитета региона по строительству и архитектуре при рассмотрении заявлений семей о выплате 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщает в четверг надзорное ведомство.

"Установлено, что из-за недостаточной численности штата сотрудники ведомства допустили нарушения 30-дневного срока принятия решения по заявлениям более 300 граждан о предоставлении единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка в размере 300 тыс. рублей. По состоянию на июль текущего года более 500 заявлений граждан, поступивших в Госстрой республики свыше четырех месяцев назад, не были рассмотрены вовсе", — говорится в сообщении.

Прокуратура республики добилась увеличения штата сотрудников, рассматривающих заявления, вдвое. После проверки начальник отдела реализации социальных жилищных программ Госстроя республики уволился с должности, а зампредседателя ведомства привлечен к административной ответственности по ст. 2.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка предоставления субсидий и иных форм государственной поддержки многодетным или молодым семьям").

"Реализация мероприятий по предоставлению семьям единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка взята на контроль", — отмечается в сообщении.