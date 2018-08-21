Канцтовары — полбеды. Как сэкономить на сборах ребенка в школу?

В этом году за парты сядут больше 105 тысяч калининградских школьников.

Дороже с каждым годом

В торговых сетях Калининграда на удивление пусто. Редкие покупатели перебивают «канцелярку» у корзин с акционным товаром: дневник — 160 руб., набор из четырёх ручек — 56 руб., ластик — 28, простенький пенал — 120.

«Специально тянули до конца августа, чтобы купить всё на 20% дешевле обычного, — признаётся калининградка Людмила Осипова . — Мои знакомые поступили проще: заказали всё необходимое по интернету, воспользовавшись так называемыми «совместными закупками». Я не успела, на тот момент было туго с финансами».

Реализаторы канцтоваров уверяют, что по сравнению с прошлым годом, в опте подорожание небольшое — всего 5-10%. Остальное — накрутки торговых сетей. Цены в специализированных магазинах кусаются: общую тетрадку с красивой полиграфией дешевле 70 руб. не найти, за набор цветных карандашей или коробку пластилина нужно выложить не меньше 300 руб.

«Канцтовары ещё полбеды, — говорит мама школьника Наталья Карбановская. — Больше всего по бюджету бьёт покупка одежды и обуви. Если ещё год назад смотрели на качество, то теперь выбор диктует цена. Сыну — 15 лет. Брюки в прошлом году брали за 1 тыс. руб., сейчас такие же стоят 2 тыс. За ботинки пришлось выложить 2, 5. Пара рубашек обошлась почти в 3 тыс. руб. Ремень — 600 руб. Шинель (мы ходим в кадетский корпус) — 8 тыс., вот и считайте сами. А ведь ещё нужно каждую неделю выделять на питание минимум 600 руб.».

А если ребёнок не один? У калининградки Анжелики Дейлидович семеро детей, пять из них — школьники.

«Как многодетная семья, мы получаем по 3 тыс. руб. на подготовку к школе на каждого ребёнка, — говорит мама. — Спасибо, конечно. Но по нынешним ценам этих денег мало на что хватает, ведь один портфель стоит 2, 5 тыс. Туфли — 3 тыс. Костюм не самый дорогой — 4200. Проездные по 450 руб. на пятерых. Тренировки в спортивной школе — 150. Если бы не наш папа, строитель, я бы на зарплату преподавателя физкультуры такие бы траты не потянула».

Многодетные семьи — немногие, кто может рассчитывать на поддержку регионального бюджета в вопросах подготовки к школе. Семьи с 3-5 детьми получают по 1, 5 тыс. руб., семьи с шестью и более детьми — по 3 тыс. руб. на ученика. В 2018 году бюджет потратил на эту ежегодную выплату для четырёх тысяч семей 16,8 млн руб. Ввели её десять лет назад, с тех пор сумма не менялась и не индексировалась. Опекуны могут получить на школьников по 4 тыс. руб. В этом году заявление на эту выплату написали 2234 человека.

Направляют в фонды

Хорошим подспорьем для малообеспеченных родителей была адресная социальная помощь от муниципалитета, но она осталась далеко не везде.

В Калининграде, например, её заменила экстренная материальная помощь. Рассчитывать на 5 тыс. руб. могут только семьи, находящиеся в социально опасном положении. В эту группу вместе с пострадавшими от пожаров и прочих бедствий входят и асоциалы. На 17 августа такую поддержку получила только одна семья, три — в работе. Остальным нуждающимся выдают направление в КРОО «Центр социальной взаимопомощи „Сопричастность“, который на благотворительные деньги помогает приобрести одежду, обувь, школьно-письменные товары. Всего таких направлений выдали 29. Услугами благотворительных фондов пользуется не только облцентр. Туда, к примеру, направляют родителей и в Правдинском районе.

Интересно, что далеко не в самом богатом Черняховском районе нашли возможность оставить адресную денежную помощь: если родителям не на что собрать ребёнка в школу, они могут написать заявление в администрацию округа, которое рассмотрит комиссия. Выделяют суммы от 300 до 3 тыс. руб. В Янтарном всем малообеспеченным многодетным семьям добавляют от местного бюджета 500 руб. Удивил Ладушкин. Вот уже 8 лет многодетные семьи помимо региональных льгот получают от бюджета городского округа на школьную форму 1, 5 тыс. руб. В Балтийске в этом году, помимо адресной помощи (2 тыс. руб.), решили помочь канцелярскими наборами семьям, где родители — инвалиды. За счёт местного бюджета закупили тетради, дневники, ручки, карандаши, альбомы…

В Гурьевском районе голова у чиновников болит о другом: как найти место в школе для каждого ребёнка. Как рассказала замначальника управления Татьяна Ромсена, в городе взрывной наплыв мигрантов. Потоком едут на ПМЖ семьи из Тюмени, Кемерово, Читы, Казахстана, у многих не по одному ребёнку. 1 сентября пойти в школу должно на полтысячи детей больше, чем годом ранее — по промежуточным данным, — 7950 учащихся. Приходится создавать дополнительные классы и переводить все 13 школ на вторую смену. Раньше это было редким явлением, теперь — необходимость.