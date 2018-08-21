Каково состояние детских садов? Проведена проверка

Проведена проверкаАктивисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Карелия провели мониторинг состояния дошкольных образовательных учреждений в регионе в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества».

Общественная проверка коснулась шести детских садов в Сортавальском, Лахденпохском районах и Костомукшском городском округе. В ходе рейдов был выявлен ряд недостатков. По ним активисты ОНФ направили обращения в министерство образования республики и органы местного самоуправления.

Эксперты Народного фронта оценили как общее благоустройство территорий, состояние зданий, помещений, игровых и спортивных площадок дошкольных учреждений, так и соблюдение нормативов по удаленности от них точек продаж алкогольной продукции и обеспечение безопасности дорожного движения вблизи детских садов. Кроме того, общественники провели анкетирование родителей, чьи дети посещают учреждения, попавшие под выборочную проверку ОНФ.

Как показал мониторинг, больше всего вопросов у родителей возникает к состоянию зданий учреждений и наличию инфраструктуры.

Так, в Сортавала, где общественники побывали с рейдами в трех дошкольных учреждениях, у воспитанников детского сада №7 отсутствуют современные игровые площадки. Основа для качелей, песочница, старые пирамиды — нехитрый обветшалый набор конструкций, установленный на территории разных групп. При этом одна веранда приходится на два участка, дополнительных теневых навесов нет. На территории сада есть проблемы и с освещением. В осенне-зимний период дети гуляют в полутьме. А во многих помещениях садика требуется замена окон и мебели.

«В другом детском саду в Сортавала — «Малышке» мы выявили серьезные недостатки в связи с состоянием второго здания учреждения. Оно является объектом культурного наследия и находится под охраной государства. Фасад здания, музыкальный зал нуждаются в капитальном ремонте, но на это у местных властей нет ни полномочий, ни финансовых средств. В результате здание ветшает с каждым годом», — рассказала активист ОНФ в Карелии Ирина Яковлева

Родителей детей, посещающих в Сортавала детский сад №23 «Ладушки», где в нескольких помещениях необходимо сделать косметический ремонт с заменой полового покрытия и окон, тревожит отсутствие дорожных знаков, переходного перехода, искусственных неровностей и тротуара. Дорога к учреждению небезопасна.

С подобной проблемой общественники столкнулись и в детском саду «Солнышко» в Лахденпохья, где нет пешеходного перехода и «лежачих полицейских». При этом состояние здания садика и спортивной площадки также оставляет желать лучшего. Кровля течет, из-за чего потолки в подтеках. Краска как на фасаде здания, так и на стенах в помещениях сходит. Некоторые окна в помещениях не закрываются, поэтому их затыкают тряпками и ватой, чтобы не дуло. А маленькая спортивная площадка не оборудована.

Гораздо меньше нарушений общественники обнаружили в дошкольных учреждениях Костомукши. В «Березке» требуется лишь ремонт входной зоны и перил, а в «Кораблике» необходимо привести в порядок туалетные комнаты, пищеблок, прачечную и крыльцо, где ступени полуразрушены.