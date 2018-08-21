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В Саратов приедет федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова
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В Саратов приедет федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова 

Свободные новости 23 часа назад
Фото: Свободные новости
На межрегиональный форум «Отцовство в России — современные тенденции и приоритеты», который пройдет в саратовском лицее «Солярис» 23 августа, ждут уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анну Кузнецову. Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в пресс-службе губернатора.
Также в работе форума планируется участие руководителя Совета отцов при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрея Коченова.
«Участники встречи обсудят актуальные вопросы поддержки семей, поделятся опытом в реализации проектов в сфере поддержки отцовства, материнства и детства», — отметили чиновники.
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