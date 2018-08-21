В Саратов приедет федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова

На межрегиональный форум «Отцовство в России — современные тенденции и приоритеты», который пройдет в саратовском лицее «Солярис» 23 августа, ждут уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анну Кузнецову . Об этом сегодня, 21 августа, сообщили в пресс-службе губернатора.

Также в работе форума планируется участие руководителя Совета отцов при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрея Коченова.

«Участники встречи обсудят актуальные вопросы поддержки семей, поделятся опытом в реализации проектов в сфере поддержки отцовства, материнства и детства», — отметили чиновники.