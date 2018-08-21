Детям из Марьиной Рощи расскажут об истории Дня российского флага

О Дне российского флага расскажут детям из Марьиной Рощи 22 августа. Мероприятие проведут специалисты центра социальной помощи семье и детям «Родник».

— Мероприятие посетят дети в возрасте от 7 до 13 лет, в том числе дети-инвалиды из семей, состоящих на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник». Ребята узнают об истории возникновения праздника, об истории появления России, ее символах и традициях. По завершении встречи дети изготовят макет государственного флага России, — сообщили в центре.

Начало в 15.00 по адресу: ул. Сущевский вал, 14/22, корп. 2. Вход свободный. (ак)