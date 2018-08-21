Ещё
Детям из Марьиной Рощи расскажут об истории Дня российского флага
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Детям из Марьиной Рощи расскажут об истории Дня российского флага 

Управа района Марьина роща 23 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
О Дне российского флага расскажут детям из Марьиной Рощи 22 августа. Мероприятие проведут специалисты центра социальной помощи семье и детям «Родник».
— Мероприятие посетят дети в возрасте от 7 до 13 лет, в том числе дети-инвалиды из семей, состоящих на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник». Ребята узнают об истории возникновения праздника, об истории появления России, ее символах и традициях. По завершении встречи дети изготовят макет государственного флага России, — сообщили в центре.
Начало в 15.00 по адресу: ул. Сущевский вал, 14/22, корп. 2. Вход свободный. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Лекцию о противопожарной безопасности проведут для детей из Марьиной Рощи Воспитанники студии «Изобретатели» центра «Шире круг» приняли участие в инклюзивной экскурсии В «Центре искусств и творчества Марьина Роща» объявили о наборе молодых мам в группу фитнеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Провальные экранизации отличных книг7
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение