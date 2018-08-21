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Дети и подростки, посещающие Центр «Гелиос», знакомились с животными
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Дети и подростки, посещающие Центр «Гелиос», знакомились с животными 

Вестник Бутова 23 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Как вы думаете, где и когда сделано это фото «Гелиоса»? А сделано оно этим летом у входа в Театр кошек Юрия Куклачёва.
В августе в этом необычном театре бутовские ребята, посещающие Центр «Гелиос» посмотрели спектакль «Мой папа-клоун с кошками».
Ещё одно увлекательное путешествие в мир животных воспитанники «Гелиоса» совершили, посетив Московский зоопарк. Здесь они узнали много интересного о наших «соседях по планете».
Спектакль в Театре кошек Юрия Куклачёва и экскурсия в зоопарк стали частью мероприятий в рамках городской программы детского летнего отдыха «Московская смена». Её активным участником является наш Центр «Гелиос».
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