Юные посетители библиотеки на 1-й Хуторской изготовят триколор и посмотрят мультфильм о России 

В детской библиотеке № 40, расположенной на 1-й Хуторской, пройдет мероприятие в честь Дня российского флага. Гостей ждут 22 августа.
— В день государственного флага Российской Федерации сотрудники детской библиотеки № 40 проведут интересную программу, в ходе которой дети узнают о символике государства и о флаге страны. Помимо этого, ребята поучаствуют в тематической викторине, самостоятельно изготовят маленький российский флаг и посмотрят мультфильм о России, — сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина.
Начало в 13.00 по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Вход свободный. (ак)