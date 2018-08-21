Ещё
За два дня еще два ребенка выпали из окна
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

За два дня еще два ребенка выпали из окна 

ТВ-МИГ 22 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
фото privet-rostov.ru  Региональным управлением Следственного комитета России проводятся доследственные проверки по фактам падения детей из окон в городах Муром и Меленки.
По данным следствия, вечером 19 августа в Меленках 2-летний ребенок, оставшийся без присмотра и контроля взрослых, с высоты 2 этажа выпал из открытого окна.
В Муроме аналогичный инцидент произошел вчера вечером. Трехлетний ребенок выпал из открытого окна с высоты третьего этажа.
В обоих случаях дети остались живы, но недосмотр за поведением несовершеннолетних привели к тяжелому исходу.
Напомним, что с этими двумя детишками будет уже 16 малышей, свалившихся из окон в этом году. Подробнее о страшной статистике можно прочитать в нашем материале «14 детей выпали из окон за полугодие!».
ТВ-МИГ: последние новости
Искусство твоего двора К столетию Ольги Розановой Губернатор считает, что наследие предков надо приумножать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Провальные экранизации отличных книг7
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение