За два дня еще два ребенка выпали из окна

фото privet-rostov.ru Региональным управлением Следственного комитета России проводятся доследственные проверки по фактам падения детей из окон в городах Муром и Меленки.

По данным следствия, вечером 19 августа в Меленках 2-летний ребенок, оставшийся без присмотра и контроля взрослых, с высоты 2 этажа выпал из открытого окна.

В Муроме аналогичный инцидент произошел вчера вечером. Трехлетний ребенок выпал из открытого окна с высоты третьего этажа.

В обоих случаях дети остались живы, но недосмотр за поведением несовершеннолетних привели к тяжелому исходу.

Напомним, что с этими двумя детишками будет уже 16 малышей, свалившихся из окон в этом году. Подробнее о страшной статистике можно прочитать в нашем материале «14 детей выпали из окон за полугодие!».