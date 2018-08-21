В Иркутской области завели дело из-за гибели девятилетнего ребёнка на гидроцикле

В Иркутской области завели уголовное дело из-за гибели девятилетнего ребёнка на гидроцикле, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в бухте Сохтор Малого моря озера Байкал.

Как установили следователи, мальчик тайком забрался на гидроцикл отца и поплыл от берега на высокой скорости. В какой-то момент он увидел, что навстречу движется другой гидроцикл. Ребёнок решил прыгнуть в воду, но спасжилет засосало в водозаборник.

Управлявшая вторым транспортным средством девушка попыталась помочь, но безуспешно.

Прибывшие медработники констатировали смерть мальчика, уточнили в региональном ГУ МЧС

В отношении девушки завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие также выясняет, кто передал ребёнку управление гидроциклом.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Ростовской области возбудили дело после гибели ребёнка в бассейне.