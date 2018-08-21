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В Иркутской области завели дело из-за гибели девятилетнего ребёнка на гидроцикле
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В Иркутской области завели дело из-за гибели девятилетнего ребёнка на гидроцикле 

RT на русском 22 часа назад
В Иркутской области завели уголовное дело из-за гибели девятилетнего ребёнка на гидроцикле, сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошёл в бухте Сохтор Малого моря озера Байкал.
Как установили следователи, мальчик тайком забрался на гидроцикл отца и поплыл от берега на высокой скорости. В какой-то момент он увидел, что навстречу движется другой гидроцикл. Ребёнок решил прыгнуть в воду, но спасжилет засосало в водозаборник.
Управлявшая вторым транспортным средством девушка попыталась помочь, но безуспешно.
Прибывшие медработники констатировали смерть мальчика, уточнили в региональном ГУ МЧС.
В отношении девушки завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие также выясняет, кто передал ребёнку управление гидроциклом.
Ранее «Юга.ру» сообщало, что в Ростовской области возбудили дело после гибели ребёнка в бассейне.
RT на русском: последние новости
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